Полеты по этому направлению будут осуществляться дважды в неделю на самолетах A320.

В общей сложности пассажирам аэропорта Владивосток сейчас доступно 6 международных направлений. В том числе регулярные рейсы между Владивостоком и городами Китая выполняют 4 авиакомпании (российские "Аврора" и "Россия", китайские Chengdu Airlines и Hainan Airlines) по трём направлениям: Пекин, Харбин и Далянь.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает 35 направлений, полеты по которым совершают 15 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2023 году аэропорт обслужил более 2,5 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2022 году.

China Southern Airlines основана в 1988 году, штаб-квартира находится в Гуанчжоу.