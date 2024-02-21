"Стоимость реализации фазы "А" составит от 21 млрд рублей. Окончательная сумма будет известна после завершения проектирования. Проектирование займет 16-18 месяцев, после чего мы приступим к строительству. На саму стройку в общей сложности отводится до 36 месяцев. При этом перроны делаются за полгода-год, новое здание — за два года", — сказал Андреев.

Гендиректор ВВСС пояснил, что под фазой "А" подразумевается строительство новой инфраструктуры для внутрироссийских рейсов. В частности, новой галереи, рулежной дорожки, пассажирских перронов и площадок противообледенительной обработки самолетов.

"Строительство II очереди "Пулково" зависит от достижения определенных показателей, назовем их триггерами. Дополнительная инфраструктура для внутренних рейсов возводится после превышения планки в 15,4 млн пассажиров. Сегодня трафик по российскому сегменту составляет практически 17 млн, соответственно, мы планируем строительство. Следующий шаг в расширении аэропорта — превышение 7 млн пассажиров на международных рейсах. Пока у нас 3,5 млн", — сказал Сергеев.

По его словам, проектная документация по фазе "А" будет готова в мае 2024 года, затем она будет передана властям Петербурга для согласования. В сентябре текущего года проект планируется направить в Главгосэкспертизу.

Сергеев отметил, что общий объем инвестиций во II очередь "Пулково" в зависимости от инфраструктуры, которая будет возводиться, может составить до 150 млрд рублей.

Говоря о дальнейшей судьбе открытого в 1973 году "старого" терминала "Пулково", известного также как "Пять стаканов" из-за характерного внешнего вида, Сергеев отметил, что сейчас не знает, "что с ним будет" в ходе работ по II очереди аэропорта. При этом гендиректор отметил, что новые здания терминалов обеспечивают куда лучшую пропускную способность

Как сообщалось, в конце декабря 2023 года вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявлял, что строительство II очереди "Пулково" может начаться до 2026 года. Согласно презентации председателя петербургского комитета по инвестициям Ивана Складчикова, показанной журналистам в январе, объем инвестиций в строительство II очереди "Пулково" оценивался в 198,9 млрд рублей.

ВВСС, АО "Аэропорт "Пулково" и правительство Петербурга в феврале 2023 года подписали дополнительное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры аэропорта на срок до 2060 года. Допсоглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проекту развития воздушной гавани. В его рамках, в частности, планируется строительство II очереди "Пулково". По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, проект будет полностью финансироваться за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат владельцы ВВСС, включая стратегического партнера города — группу ВТБ (MOEX: VTBR).

Объем инвестиций в первую очередь расширения "Пулково" составил 1,2 млрд евро. В рамках ее реализации возведены и реконструированы главное здание централизованного пассажирского терминала, северная посадочная галерея, пассажирский терминал "Пулково-1", объекты привокзальной площади и аэродромная зона, инженерные системы обеспечения аэропорта.

ВВСС в 2010 году получили "Пулково" в концессию сроком на 30 лет. Соглашение, которое в том числе предусматривало возможность продления срока концессии, компания заключила с Петербургом в 2021 году.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. В 2023 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 12%, до рекордных 20,4 млн человек. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".