На первом этапе газификации построено 4,6 км распределительных сетей для 140 домовладений, проложены газопроводы-вводы до границ 88 земельных участков, говорится в сообщении.

Дальнейшее развитие сети газораспределения позволит подключить 1,3 тыс. домовладений.

Завершить строительство газовых распредсетей в курортном городе планируется до 2026 года.

Заместитель гендиректора ООО "Газпром газификация" по строительству объектов газоснабжения Тимур Оздоев на церемонии пуска газа напомнил, что в 2021 году для газификации Теберды был сдан в эксплуатацию межпоселковый газопровод от ГРС "Карачаевск", в декабре 2022 года на природный газ переведены две городские котельные, а в ноябре 2023 — котельная Тебердинского национального парка.

"С вводом в эксплуатацию распределительных сетей в городе стартовала догазификация, которая упрощает подключение к сетевому газу", — привели в пресс-службе слова Оздоева.

В пресс-службе газовой компании "Интерфаксу" уточнили, что на сегодняшний день газифицирован город-курорт Теберда, а также аулы Верхняя Теберда и Новая Теберда. Не газифицированным остается аул Нижняя Теберда.

"Газпром" и правительство КЧР в конце 2020 года подписали пятилетнюю программу газификации региона, предусматривающую завершение технически возможной сетевой газификации республики к 2026 году. На газоснабжение и газификацию Карачаево-Черкесии до 2026 года компания планировала направить 2,739 млрд рублей. Позже гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов сообщал, что финансирование 5-летней программы достигнет почти 7 млрд рублей.

В апреле 2023 года "Газпром" расширил программу газификации КЧР. В нее было включено строительство еще одного межпоселкового газопровода и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов в Карачаевском городском округе, Усть-Джегутинском и Малокарачаевском районах, а также двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с подводящими газопроводами к ним в ауле Псыж и Зеленчукском районе. В общей сложности реализация обновленной программы позволит газифицировать 25 населенных пунктов республики, будут созданы дополнительные стимулы для развития туристической инфраструктуры, в том числе курортов Домбай и Теберда.

Газовая компания также проведет техперевооружение и реконструкцию шести газораспределительных станций. Это обеспечит возможности для увеличения подачи газа действующим потребителям и подключения новых в столице КЧР и пяти районах республики.