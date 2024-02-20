Как сообщалось, пассажиропоток "Пулково" в 2023 году составил рекордные 20,4 млн человек, что на 12% больше, чем в 2022 году. Таким образом, в этом году пассажиропоток может возрасти на 1%.

"Мы прогнозируем, что показатели российского сегмента останутся неизменными. При этом большим естественным потенциалом на сегодня обладают международные направления", — добавил Сергеев.

По словам генерального директора ВВСС, реализовать весь этот потенциал международных направлений, в частности, позволят такие меры, как облегчение визового режима, упрощение финансовых расчетов для иностранцев, отказ от "правила паритета".

Ранее сообщалось, что "Пулково" в прошлом году обслужил на внутренних рейсах 16,9 млн пассажиров, на международных направлениях — 3,5 млн человек.