"Мы оцениваем потери пассажиропотока (после запуска ВСМ — ИФ) в 1-2 млн человек, что не критично", — ответил Сергеев на соответствующий вопрос журналистов во вторник.

По его мнению, потенциал Петербурга — это "30-35 млн авиапассажиров". Этот объем включает не только перевозки Петербург-Москва, "значительная доля — это различные региональные маршруты и международные направления".

"Если мы возьмем цифру в 30 млн пассажиров, то 21 млн — это внутренние рейсы. Мы знаем, что исторически в Москву (из Петербурга — ИФ) максимально летало 5 млн человек. Поэтому, когда мы говорим про потерю 1-2 млн из 21 млн (человек — ИФ), то эти потери мы будем компенсировать другими внутренними направлениями. Ведь из регионов в Петербург нельзя приехать на "Сапсанах" или по ВСМ", — добавил Сергеев.

Авиационный пассажиропоток на линии Москва — Санкт-Петербург при вводе ВСМ в 2030 году сократится на 14%, или на 3,2 млн человек в год, прогнозировал ранее в феврале глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Для российской авиации эти потери не являются критическими, а высвобожденные самолеты будут перераспределены на другие направления, отмечал он в ходе совещания по развитию ВСМ, которое проводил ранее в феврале президент Владимир Путин.

При этом на общем пассажиропотоке ввод ВСМ между Москвой и Петербургом скажется положительно, говорил Савельев. Если в 2019 году всеми видами транспорта на этом направлении было перевезено 32,3 млн человек, то в 2030 году пассажиропоток может вырасти на 35%, до 43,3 млн человек, из которых на ВСМ придется 23 млн.