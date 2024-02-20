Турмаршрут соединяет стоянки "Федоровка" и "Матвей шор". По нему можно пройти пешком, на лыжах или проехать на снегоходе. Набираются группы до восьми человек.

В 2024 году в нацпарке планируют создать экотропу "По следу бобра" и принять две смены волонтерских лагерей. Там продолжат обустройство туристических стоянок.

В 2023 году в нацпарке построили два объекта на турстоянке "Сенюк", промаркировали туристическую тропу, оборудовали две смотровые площадки и восемь мест отдыха. Провели три смены волонтерских лагерей, в которых приняли участие 28 добровольцев. Также в селе Объячево Прилузского района открыли информационный центр.

Нацпарк "Койгородский" учредили в декабре 2019 года. В сентябре 2023 года он открылся для посещения. Нацпарк расположен на землях лесного фонда в Койгородском и Прилузском районах Коми. Его общая площадь составляет более 56,7 тыс. га. Это одна из наименее нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью.

В парке благоустроены четыре турстоянки — "Федоровка", "Матвей шор", "Восточная" и "Грань". Там есть укомплектованные для проживания дома с электричеством и печным отоплением, места отдыха, бани.