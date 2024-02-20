Открытый Кубок по горным лыжам состоится 22 февраля в дисциплине слалом-бонне. Поучаствовать в состязаниях смогут спортсмены в возрасте от 6 до 15 лет, а также их родители, говорится в сообщении.

Стартовать участники будут на "зеленой" трассе Сириус, предусмотренной для начинающих лыжников.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.