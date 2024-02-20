"Уже этой весной планы Royal Jordanian возобновить рейсы в Москву наконец будут претворены в жизнь. По плану рейсы должны стартовать с 1 апреля, но, возможно, старт будет сдвинут на пару недель. Возобновление прямого авиасообщения заметно простимулирует спрос. Мы рассчитываем на достаточно быстрое возобновление потерянных объемов российского турпотока", – рассказал он.

Билетов на прямые рейсы в продаже пока нет, но они должны появиться в ближайшее время.

Как отметил Абу-Акруб, сейчас один из самых удобных вариантов перелета в Иорданию для туристов из России – рейсы Jazeera Airways из Москвы в Амман со стыковкой в Кувейте.

По словам регионального представителя Jazeera Airways в России Яны Вазири, авиакомпания также работает над запуском рейсов в Акабу этой весной. Предполагается, что эти рейсы увеличат интерес российских туристов к отдыху на Красном и Мертвом море.

По данным управления по туризму Иордании, российский турпоток в 2023 году составил 24,1 тыс., это на 50% больше, чем годом ранее. В допандемийном 2019 году турпоток был почти втрое больше — 62 тыс.