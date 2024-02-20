"Нам не поступило ни одного вопроса как со стороны уже там отдыхающих, так и от только собирающихся на отдых туристов. Заявление было адресовано релокантам, а не туристам, которым ничто не угрожает. В плохие отели мы своих клиентов никогда не селим, работаем только с проверенными объектами размещения. Посольство позднее пояснило, что туристы могут спокойно продолжить отдых на острове", — сказал генеральный директор компании "Пантеон" Анатолий Гаркушин.

По его словам, прежде со случаями домогательств на Шри-Ланке туроператор не сталкивался, но туристов всегда предупреждают, что в чужой стране необходимо соблюдать правила безопасности, не гулять в уединенных местах и т.д.

В компании "Пакс" также не отметили реакции туристов на призыв посольства.

"Эта история не повлияет на туризм на этом направлении. В любой стране может произойти подобный инцидент", — считает заместитель генерального директора Любовь Чучмаева.

Как ранее сообщило посольство России на Шри-Ланке, в ночь с 14 на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в городе Хабарадува в отношении трех российских туристок «имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала». В российском посольстве отметили, что это не первая подобная жалоба на отель. Также дипмиссия рекомендовала гражданам РФ в связи с участившимися инцидентами с участием россиян, рассмотреть возможность возвращения домой.

Позже российские дипломаты сообщили, что ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов, которые могут продолжать отдых. Полиция начала расследование инцидента.

"Мне жаль, что нашим туристам пришлось столкнуться с подобным инцидентом. Не стоит торопиться и говорить о какой-либо тенденции, это единичный случай, который, к большому сожалению, мог произойти в любой другой стране. В основном Шри-Ланку посещает организованный поток туристов, которые едут туда через туроператоров. Крупный туроператор внимательно относится к выбору отелей-партнеров, с которыми он работает. Это, конечно, не стопроцентная гарантия, но все же качественный фильтр", — отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин

Он напомнил, что обращение посольства, в котором ведомство обратило внимание на участившиеся инциденты с россиянами, было адресовано проживающим на Шри-Ланке долгое время. Подобные предупреждения звучали и ранее.

По данным Управления по развитию туризму Шри-Ланки (SLTDA) за 2023 год страну посетили 1 487 303 иностранцев, из которых 197,5 тыс. россиян. Рост турпотока год к году составил 116,4%.