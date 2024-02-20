Работы на объекте велись по федеральной программе "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах Российской Федерации организаций отдыха детей и их оздоровления".

"В 2023 году центр "Гренада" дважды успешно становился победителем конкурсных отборов (для участия в программе по восстановлению организаций отдыха детей — ИФ), что позволило создать из небольшого лагеря на 90 мест современный детский центр краевого масштаба. В лагере были возведены 3 новых корпуса общей вместимостью 156 мест", — сказала Матвиенко.

Модернизация центра началась в 2023 году со строительства нового жилого корпуса из быстровозводимых конструкций на 56 спальных мест. Далее был капитально отремонтирован старый корпус на 90 мест, построен медицинский блок, пищеблок и столовая. В центре появилась котельная, которая перевела его на круглогодичный режим работы.

Второй этап реконструкции центра заключался в присоединении земельного участка и строительстве на нем еще трех новых корпусов.

До конца 2024 года в центре будет проведено еще два этапа реконструкции. Будут построены новые корпуса — жилые и технические, спортзал, стадион, бассейн. Также появится зеленый театр, веревочный парк, игровые площадки и прочее.

"Загородный лагерь "Гренада" стал круглогодичным. Мы дополнительно возвели столовую, медпункт, плоскостные сооружения, полностью благоустроили их. И останавливаться не намерены — мы хотим, чтобы лагерь стал точкой обучения для наших детей", — сказал губернатор края Владимир Владимиров.

Он добавил, что регион принял собственную программу по модернизации детских лагерей. По ней планируется реконструировать по 2 лагеря в год. В этом году работы начнутся в детских лагерях городов Ипатово и Новоалександровск.