"На фестивале "Русская тройка" изготовят самый большой пряник в России в форме подковы. Его размер составит 3,5 на 4 м, а вес — порядка 200 кг. Для того, чтобы зафиксировать результат, подана заявка в Книгу рекордов РФ", — приводит пресс-служба слова Филимонова.

После того, как рекорд будет зафиксирован, десертом угостят всех желающих.

Главным событием фестиваля в деревне Ерофейка станет второй этап чемпионата России по русским тройкам. За звание лучшего конного экипажа страны будут бороться тройки из Архангельской, Костромской, Владимирской областей и Краснодарского края. Откроет соревнование Дед Мороз из Великого Устюга.

Для гостей мероприятия подготовили культурно-развлекательную программу: выступление творческих коллективов, гала-концерт гармонистов, демонстрацию русских военных забав, ярмарку вологодских продуктов и изделий народных промыслов.