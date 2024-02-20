"В честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня россиян ждут два этапа трехдневных выходных. На этот период отели Черноморского побережья забронированы более чем на 50%, предгорные территории — на 55%. Это на 2-3% выше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проходит самая активная фаза бронирований на праздничные даты.

В Сочи Парке уже началась большая программа "Сезон любви", которая продлится целый месяц.

В выставочном комплексе "Атамань" с 23 по 25 февраля пройдут состязания на силу и ловкость, тематические квизы и эстафеты, викторина "Походная чарка", представление этнографического кукольного театра "Казачьи байки" и кулинарный мастер-класс по приготовлению походной каши с дегустацией, добавили в ведомстве.