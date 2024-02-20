В церемонии открытия по видеосвязи приняли участие председатель Совфеда ФС РФ Валентина Матвиенко и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"При строительстве, согласно условиям проекта, применялись технологии быстровозводимых конструкций, построены два спальных корпуса на 104 места, четыре из них — для детей с ограниченными возможностями здоровья", — написал Коков в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что объект возведен по федеральному проекту "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

"Уверен, что создание комфортной инфраструктуры — это один из важных этапов для дальнейшего становления детского центра, где сегодня воспитываются наши будущие ученые, исследователи, инженеры, деятели культуры и спорта", — подчеркнул Коков.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Антарес" создан в Кабардино-Балкарии по нацпроекту "Образование" в 2019 году.

В центре детей обучают математике, физике, информатике, биологии и другим дисциплинам по углубленным программам. Образовательные смены в "Антаресе" прошли уже более 7 тыс. школьников, в том числе дистанционно.