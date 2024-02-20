"Сегодня открыли три новых модульных корпуса в областном лагере "Орленок" в Калачинском районе. Новые пространства всесезонные и могут принимать одновременно 150 ребят. Здесь созданы все необходимые условия для оздоровления и отдыха", — написал Хоценко в своем телеграм-канале во вторник.

Модернизация детского лагеря проводилась при содействии федерального центра. При этом глава области добавил, что обновление детских лагерей в регионе будет продолжено.

"Следующий на очереди — "Березка" в поселке Ключи Омского района. Здесь в рамках президентской государственной программы "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" сделаем капитальный ремонт в столовой, а также благоустроим прилегающую территорию", — сообщил губернатор.

В свою очередь, пресс-служба областного правительства уточняет, что открытие новых корпусов в лагере "Орленок" состоялось во вторник в рамках торжественного мероприятия Совета Федерации РФ в честь успешного завершения второго этапа программы "Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления".

Был организован телемост с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и представителей регионов, получивших федеральную поддержку на развитие инфраструктуры для детского отдыха.

"Очень важно, что в Год семьи мы продолжаем реализацию поручений президента. По всей стране в рамках проекта, инициированного Советом Федерации, возводятся современные новые качественные корпуса для отдыха детей. Интерес к проекту регионов превзошел все ожидания. С самого первого этапа он доказал свою эффективность и востребованность. Мы видим это и по количеству заявок от субъектов РФ, и по положительным откликам из регионов. Но самое главное, что самим ребятам нравятся эти новые корпуса, а родители знают, что их дети отдыхают в хороших, комфортных условиях", — приводятся в сообщении слова Матвиенко.

Как отмечается, во втором этапе программы приняли участие 16 регионов, было построено 40 новых жилых корпусов. Всего же с учетом первого этапа реализации этого проекта возведено 89 современных модулей, в которых ежегодно смогут отдыхать дополнительно более 50 тыс. детей.

Пресс-служба областного правительства также сообщает, что в рамках этого проекта Омская область получила на строительство трех быстровозводимых модульных корпусов из федерального бюджета 80 млн рублей. При этом в качестве софинансирования из областного бюджета на благоустройство территории, подведение сетей к новым сооружениям, а также модернизацию пищеблока и обновление мебели лагеря было направлено порядка 70 млн рублей.

Новые корпуса в "Орленке" позволят увеличить вместимость лагеря с 350 до 500 детей на каждую оздоровительную смену, добавили в пресс-службе.