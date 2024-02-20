"Сочи Парк Отель" – один из самых больших отелей в России, одновременно в нем могут разместиться около 9 тыс. постояльцев. За год с момента перезапуска объект принял 1,3 млн туристов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сейчас идут активные бронирования номеров на летний сезон.

"Наиболее востребованы у туристов номера стандарт и люкс, средняя продолжительность отдыха составляет 7-9 дней. Мы видим, что продолжается снижение глубины бронирования номеров – эту тенденцию наблюдаем уже не первый сезон. При этом почти половина номеров на лето уже продана по акциям раннего бронирования", — отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что акции действуют при бронировании размещения как минимум за 45 дней до даты заезда.

"В зимнем сезоне отель популярен у горнолыжников, которые бронируют размещение для катания на лыжах и сноуборде в горах Сочи. Пакеты для таких туристов помимо проживания включают трансфер к подъемникам и ски-пасс", — сообщили в отеле.

"Сочи Парк Отель" был построен в 2013 году в Имеретинской низменности в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи, он состоит из 12 корпусов и соответствует категории 3*. Несколько лет объект находился под управлением туроператора "Библио-Глобус", и с истечением договора аренды в 2023 году перешел под управление группы компаний "Мантера".