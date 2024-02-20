"Общее количество бронирований на Курорте Красная Поляна в феврале выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%. Уже сейчас отмечен прирост бронирования на даты — 23-25 февраля на 15%. Праздничные выходные в феврале можно смело назвать вторыми новогодними каникулами, когда отели курорта загружены более чем на 80%", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, высокую загрузку на февральские праздники ожидают и в отелях курорта "Архыз", в пиковые даты – от 65%.

В марте российских туристов также ожидают длинные выходные, приуроченные к 8 марта. Как сообщили в ГК "Мантера", бронирования гостиниц на Курорте Красная Поляна с 8 по 10 марта выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пресс-службе добавили, что горнолыжные курорты готовятся к росту турпотока в праздничные дни: разрабатывают специальные программы и спортивные активности.

Там также напомнили, что на курорте "Архыз" для любителей зимних видов спорта отрыт новый сноу-парк на Южном склоне.