По данным ведомства, 27,5% туристов прибыли из России, 19,8% — из Турции, 9,7% — Ирана, 6,1% — Индии, 4,9% — Грузии, 3,5% — Саудовской Аравии, 2,9% — Казахстана, 2,7% — ОАЭ, 2,5% — Пакистана, 2,4% — Кувейта, 2% — Узбекистана, 1,8% — Омана, 1,5% — Туркменистана, 1,3% — Украины, 1% — Белоруссии, 10,4% — из других стран.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с январем 2023 годом увеличился в 1,6 раза — до 35,1 тыс. человек, из стран СНГ — на 25,1% — до 61,3 тыс. человек, из стран-членов ЕС — на 9,3% — до 4,7 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе увеличилось на 35,1% — до 147,7 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в РФ увеличилось на 37%, в Грузию — на 36,9%, в Турцию — на 29,3%, в Иран — на 23%.

При этом, 36,6% граждан Азербайджана посетили Турцию, 22% — Россию, 10,6% — Грузию, 8,2% — Иран и 22,6% — другие страны.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 187 стран, посетивших Азербайджан в 2023 году, составило 2 млн 85,8 тыс. человек, что на 30,2% выше показателя 2022 года.