Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing-737. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

Авиакомпания выполняла рейсы по этому маршруту с 2018 по 2020 год. За этот период осуществлено 86 рейсов и перевезено более 15 тыс. пассажиров.

В сообщении отмечается, что в настоящее время рейсы Дубай — Сочи — Дубай выполняют три российских перевозчика — "Россия", "Азимут", Red Wings. В 2023 году пассажиропоток по этому направлению вырос вдвое и превысил 77 тыс. человек.

"Возобновление полетов авиакомпании Flydubai будет способствовать развитию туристических потоков между Россией и ОАЭ, а также позволит пассажирам выполнять перелеты через Дубай по широкой маршрутной сети перевозчика в другие страны", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерческой деятельности ООО "Аэродинамика" (управляет аэропортом) Александра Никонова.