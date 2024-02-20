"Гостей Музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом 24 февраля ждут живые уроки истории в средневековом тире и оружейной мастерской, на лекциях и в общении с соколом", — отметили в пресс-службе.

Так, в "Лагере стрельцов" посетители примерят костюм конного воина XVII века, включая кольчугу и шлем, возьмут в руки первое стрелковое оружие, а также познакомятся с медициной того времени. Гости научатся метать копье-сулицу, стрелять из лука и наносить рубящие удары саблей, сразятся на безопасных мечах с соперниками в рыцарских поединках.

Активности на свежем воздухе гости в Моховом смогут разнообразить интеллектуальным досугом. На экскурсиях в Музее Куликовской битвы школьники и их родители узнают историю великой победы, заложившей основу российской государственности, и познакомятся с подлинными реликвиями Куликовской битвы.

Здесь же историк Наталья Новикова прочитает лекцию о героях Куликовской битвы — князе Дмитрии Донском, его друзьях и соратниках.

Самым ожидаемым событием станет мастер-шоу реконструктора-сокольника Вадима Аводнева. На Куликово поле специалист по работе с ловчими птицами из Санкт-Петербурга приедет с двенадцатилетним соколом-балобаном по имени Доброк. На лекции слушатели узнают, почему соколиная охота зародилась в степи, кто мог позволить себе содержание соколов и откуда пришло выражение "соколиная охота — сестра войны".

На встрече Вадим Аводнев также расскажет об условиях содержания и рационе ловчей птицы, обязательных элементах ее амуниции, о том, как управляет хищником человек, и об опасностях, которые таит сокол для неопытного охотника. Посетители мастер-шоу увидят, что значит "пустить птицу с руки на руку" и "сделать ставку в свечку", научатся благодарить сокола за выполнение команд, а после обучения попробуют выполнить некоторые элементы работы с хищником.

Маленьких гостей будут ждать не только основы военного дела разных эпох, но и веселые игры и забавы. Вместе с родителями ребята сыграют в городки и хоккей с метлами, собьют мячом гигантских матрешек и с ветерком прокатятся на санях. Памятным сувениром станет монетка, которую посетители выкуют сами.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы. Включает территории Кимовского и Куркинского районов, ряд музеев в Туле.