"Власти штата Гавайи планируют узаконить взимание климатического налога в размере $25 с приезжающих путешественников. Предложение о новом сборе стало следствием того, что в популярных у туристов странах, таких как Италия, Греция, Новая Зеландия мера действует давно и показала свою эффективность", — пишет издание.

Как отмечает газета, средства от климатического налога пойдут на защиту окружающей среды, в частности пляжей и снижение риска лесных пожаров.

В 2023 году Гавайи посетили 9,5 млн туристов.