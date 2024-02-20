Посетители выставки смогут увидеть книги о шахматах, знаменитых гроссмейстерах и сыгранных ими партиях. Кроме того, в экспозиции представлены образцы шахмат разных эпох из музейных фондов.

"Можно увидеть фигурки из стекла, кости, металла, фарфора, дерева и глины, однотонные и расписанные вручную красками. Самыми уникальными являются шахматы, найденные во время археологических раскопок на месте древнего городища Искер под Тобольском", — говорится в сообщении.

Искер, расположенный на правом берегу Иртыша в 17 км от современного Тобольска, был столицей Сибирского ханства с конца XV до начала XVI века. Впервые Искер был изображен на карте братьев Франциска и Доминика Пицигано в 1367 году под названием "Сибирь". Ныне памятник археологии "Кучумово городище".