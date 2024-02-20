Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Парк альпак "Пача Мама" на курорте "Роза Хутор" открылся в августе 2023 года на отметке более 1000 метров над уровнем моря. Его первыми жителями стала 21 альпака, у которых уже родился первый детеныш. После прибытия еще 60 животных из европейских питомников число обитателей парка превысило 80", — говорится в сообщении.

Альпаки добирались на курорт четыре дня на специальном автопоезде.

"Среди прибывших альпак 16 мальчиков и 44 девочки. Новых обитателей парка "Пача Мама" ждет обязательное медицинское обследование, спа-процедуры и 30-дневный карантин. В течение этого времени они будут находиться под круглосуточным наблюдением ветеринаров в отдельном вольере", — рассказала операционный директор парка альпак "Пача Мама" Ирина Чайкина.

По ее словам, альпаки – животные очень социальные, общаться с посетителями они смогут после карантина. Но увидеть их в вольере можно уже сейчас.

Альпак разводят в горах Южной Америки. Их выращивают для стрижки шерсти, которая используется для изготовления одежды и предметов интерьера.