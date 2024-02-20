"Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило дополнительный перечень субсидированных рейсов из регионов России, в том числе из Омска", — говорится в сообщении.

Так, с апреля авиакомпания "ЮВТ АЭРО" запускает рейс Омск — Абакан, который будет выполняться трижды в неделю, и Омск — Самара (также три раза в неделю). Кроме этого с 1 мая "ЮВТ АЭРО" запустит востребованный в весенне-летнем сезоне прямой рейс Омск — Горно-Алтайск периодичностью дважды в неделю.

Авиакомпания "Северный ветер" будет выполнять с 3 апреля субсидированный рейс в Казань.

Пресс-служба омского аэропорта также уточняет, что в действующем зимнем расписании жители региона могут воспользоваться субсидированными рейсами в Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижневартовск, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Сургут, Тобольск, Томск, Уфу, Ханты-Мансийск.