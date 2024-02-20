"Уже 25 февраля пройдет яркое мероприятие в честь юбилея Архангельска. На берегу Северной Двины в районе центрального пляжа сейчас готовятся снежные кубы, из которых участники флешмоба создадут 84 снеговика. Они выстроятся в цифру этого года — 440", — говорится в сообщении.

Лепить снеговиков будут команды школ города и делегации студотрядов из 40 регионов России, которые участвуют в слете в столице Поморья. На площадке появится и несколько фигур, сделанных многодетными семьями и членами клуба молодых семей.

Участникам предоставят инструменты и необходимые атрибуты — ведра, шарфы, морковь и баллончики с краской.

Как отмечает пресс-служба, фиксировать рекорд приглашен представитель Книги рекордов России.

Город Архангельск основан в 1584 году. В течение всего 2024 года в столице Поморья проходят мероприятия, приуроченные к 440-летию.