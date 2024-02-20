"Средняя заполняемость объектов санаторно-курортного комплекса Сочи в прошлом году увеличилась до 77%. И это высокий показатель", — написала Калинина в своем телеграм-канале.

Она также сообщила, что рост стоимости размещения за весь предыдущий год составил от 7% до 18%. По итогам года наибольший рост цен отмечался в сегменте 2-3*.

"Курорт Сочи, как самый доступный транспортный узел Краснодарского края, показывает наилучшую динамику спроса и в этом году. Уровень бронирований по крупным здравницам, в популярных санаториях на апрель уже сейчас достигает 70% показателя", — сообщила Калинина.

Кроме того, она рассказала, что туроператоры отмечают рост числа бронирований на летний период 2024 года.

"В целом, глубина бронирований здравниц доходит до ноября текущего года", — заявила вице-мэр.