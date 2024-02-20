Как сообщается в пресс-релизе InterContinental, чистая прибыль в минувшем году составила $750 млн по сравнению с $375 млн в 2022 году.

Доналоговая прибыль выросла до $1,01 млрд против $540 млн годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 18,8% и достигла $4,62 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный FactSet, предусматривал выручку на уровне $4,6 млрд.

Выручка компании в расчете на доступный номер (важный для отельной отрасли показатель revPAR) повысилась на 7,6% в четвертом квартале и подскочила на 16% за весь 2023 год.

Совет директоров InterContinental объявил о выплате промежуточных дивидендов в размере 104 центов на акцию против 94,5 цента в прошлом году. Совокупный размер дивидендных выплат за 2023 год составит таким образом 152,3 цента на акцию. Также руководство компании анонсировало программу выкупа акций на сумму до $800 млн.

В группу InterContinental входят 19 брендов, включающие свыше 6,3 тыс. отелей в более чем 100 странах мира. Компании, в частности, принадлежат бренды сетей отелей Holiday Inn и Crowne Plaza.