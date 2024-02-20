"В республике в рамках федеральной программы исполняются мероприятия по поддержке отраслей экономики, в частности, оказывается грантовая поддержка на реализацию проектов сельского туризма. (...) Это хорошее подспорье для предпринимателей, которые хотят развивать свое дело в сфере агротуризма", — приводятся в сообщении слова председателя правительства республики Бориса Джанаева.

Так, проект развития сельского туризма "Горная панорама" в селении Дзуарикау предполагает строительство трех коттеджей и поведение к ним коммунальных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. По данным пресс-службы, на участке рядом реализуется проект"Альпийская панорама", где тоже планируется создать места размещения и приобрести туристическое оборудование.

Один из грантрополучателей — компания "Агропромышленный Холдинг "Мастер-прайм. Березка", которая реализует проект развития сельского туризма "Земля Осетии" в селении Дзуарикау Алагирского района. На территории комплекса уже построены гостевой дом, торговый павильон, дегустационный зал и создана зона общения. Также планируется возведение еще одного гостевого дома и создание условий для проведения мастер-классов для туристов по изготовлению сыров.

В селении Карджин Кировского района, по данным пресс-службы, индивидуальный предприниматель реализует проект "Радужная форель", в рамках которого планируется строительство нескольких шале на берегу искусственного водоема.

Отмечается, что проекты по созданию мест размещения для туристов также будут созданы в селениях Барзикау, Лац, Нижний Унал Алагирского района, в селении Ставд-Дурт Кировского района, селении Стур-Дигора Ирафского района.

По данным пресс-службы, в 2023 году Северная Осетия получила 83,5 млн рублей на реализацию проектов в сфере агротуризма.