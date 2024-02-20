"Мы отмечаем, что в целом продажи туров в Абхазию на лето идут активнее, чем в прошлом году. К 19 февраля сделано на 50% больше бронирований по направлению, чем в аналогичный период прошлого года. По спросу на лето Абхазия занимает второе место после курортов Краснодарского края. На республику приходится 15% всех летних бронирований, на курорты Кубани – 59% бронирований", — рассказала коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

Как отмечают в РСТ, по данным сети агентств "Магазин горящих путевок", сейчас на Абхазию приходится 5% всех бронирований. Она входит в топ-10 самых продаваемых направлений и занимает 7-е место.

Министерство иностранных дел РФ 17 февраля предупредило о рисках для безопасности россиян при посещении Абхазии. Как пояснило ведомство, заявление связано с тем, что Верховный суд республики отпустил на свободу местного гражданина, обвиняемого в тяжком преступлении в отношении российской туристки.

В 2023 году Абхазию посетило 1,3 млн туристов из России, она заняла второе место после Турции по этому показателю.