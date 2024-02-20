"Облик маяка Анива планируют привести в порядок к середине ноября. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, когда Министерство обороны РФ передаст объект в собственность сахалинского правительства. Формальная процедура должна завершиться этой весной. Также в планах региональных властей — выполнить ремонт помещений", — говорится в сообщении.

Ранее передать маяк Анива в собственность Сахалинской области распорядился президент РФ Владимир Путин, поддержав соответствующее предложение губернатора региона Валерия Лимаренко, отмечает пресс-служба.

"Маяк Анива — одна из визитных карточек нашего региона, любимая всеми жителями. Вопрос о передаче маяка в собственность Сахалинской области я поднял в 2020 году, и вот он решен. Важно сохранить его аутентичность, привести в первоначальный архитектурный вид. Делать это следует со всем уважением к истории", — цитирует пресс-служба губернатора.

Он добавил, что для такой ответственной работы привлекут экспертов высокого уровня, в том числе — краеведов.

"Работа над необходимой документацией уже идет. Многие процессы следует запускать параллельно. Намерены завершить наружные ремонтные работы к 15 ноября. К этому времени завершается навигация судов", — приводит пресс-служба слова министра строительства Сахалинской области Алексея Колеватых.

Специалисты не только приведут в порядок сооружение, но и сделают объект более безопасным для приезжающих к нему на экскурсию.

Маяк Анива — один из самых труднодоступных маяков России. Построен в 1939 году на одноименном мысе острова Сахалин. Он стал самым сложным техническим сооружением на всем острове и одним из интереснейших достижений мировой практики маячного строительства того времени. На отдельно стоящей 10-метровой скале возвели башню высотой 31 м — девять этажей, на которых находились технические и жилые помещения, рассчитанные на 12 человек.

Дальность действия маяка равнялась почти 33 км. В послевоенное время он был модернизирован, здесь провели систему водяного отопления, сделали надстройку. Сооружение обслуживалось персоналом до 1990 года, а затем было переведено на автоматический режим. В 2006 году эксплуатация маяка прекращена, он фактически был заброшен.