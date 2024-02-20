"С 1 по 19 февраля включительно в Приморье въехало чуть более 3,7 тыс. туристов Поднебесной. Многие из них предпочли встретить новогодние праздники по восточному календарю за пределами родины", — говорится в сообщении.

По словам представителя краевого агентства по туризму Юлии Корсак, за этот же период в Китай через приморские пункты пропуска отправилось около 3,5 тыс. человек.

"Впервые после окончания пандемии, когда между нашими странами стали возможны туристические обмены, китайский въездной турпоток превысил выездной российский", — сказала Корсак.

По ее словам, всего за этот период в Приморье въехала 191 группа из КНР. Около 390 человек из них прилетели во Владивосток. Сейчас между Владивостоком и городами Китая еженедельно выполняется почти 20 рейсов. Остальные туристы из КНР прибыли через автомобильные пункты пропуска Краскино и Пограничный.

Гостей из Китая принимали 10 туркомпаний-операторов, входящих в список туристических организаций, осуществляющих деятельность по реализации межправсоглашения соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

По словам представителей приморского турбизнеса, в составе групп было много молодых туристов, родителей с детьми. Во Владивостоке туркомпании предлагали туристам разные программы: с обзорными экскурсиями по городу, посещением музеев, океанариума, хоккейных матчей или с участием в спортивных баталиях. Средняя продолжительность пребывания китайских туристов во Владивостоке — 3-4 дня.