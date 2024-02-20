"С 21 по 23 февраля включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", — говорится в сообщении.

В эти дни также есть опасность схода лавин в районе Вилючинского, Козельского, Корякского, Авачинского и Ключевской группы вулканов.

В центре рекомендуют туристам, спортсменам и охотникам, а также руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять меры для обеспечения безопасности.