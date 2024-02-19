Он рассказал, что до пандемии большинство иностранных круизных туристов в России составляли граждане Германии, США, Австралии.

"Естественно, рынки поменялись, и мы смотрим, где есть интерес. Мы видим определенный интерес в Юго-Восточной Азии, в Таиланде, Вьетнаме, Китае. Ближний Восток, СНГ, Казахстан и Азербайджан, по ним видим интерес. Сказать, что это массовый спрос, и что мы можем повторить успех западных стран, пока нельзя", — сказал он на пресс-конференции, посвященной 20-летнему юбилею компании.

По словам Суховольского, в отличие от туристов из западных стран, путешественники из Азии пока не знают о круизных возможностях России.

"Приходится много рассказывать, что в России есть речные круизы, и что они собой представляют. Потому что сегодня не все даже специалисты турбизнеса представляют, что можно из Москвы в Санкт-Петербург дойти на одном теплоходе, сколько это занимает времени, и что можно увидеть по пути. Поэтому здесь очень большая работа предстоит. Сейчас это в основном маленькие группы по 40-80 человек. По итогам сезона может быть несколько тысяч иностранных туристов", — сказал он.

Суховольский добавил, что раньше западные туристы бронировали круизы за несколько лет до поездки.

"Азиатские рынки так не продают, они продают в последнюю минуту. Но проблема в том, что уже ничего не остается в последнюю минуту, так как круизы раскупают россияне. Поэтому каких-то ключевых ставок на иностранных туристов мы в ближайшие два года не делаем. Но мы работаем над их привлечением в связке с комитетами по туризму Москвы и Петербурга по международным мероприятиям, где можно презентовать наш продукт", — сказал представитель "Водохода".

По его словам, в 2018 году иностранные туристы составили более четверти пассажиропотока компании. Всего их было 40 тысяч из 138 тысяч.