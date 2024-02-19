"Загрузка отелей Москвы в январе составила 72%, превысив значения января допандемийного 2019 года на 16%. Высокой заполняемостью (75%) отличились трехзвездочные гостиницы, а наибольший рост в 15% по сравнению с 2023 годом продемонстрировали пятизвездочные отели", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Мостуризме, росту загрузки способствовал в том числе высокий спрос на событийный туризм.

"В январе пики заполняемости московских отелей приходились именно на периоды, насыщенные крупными городскими событиями. Например, 3-5 января часть отелей в центре была занята на 90-100%. В конце месяца (23-25 января) средняя загрузка гостиниц категорий 3, 4 и 5 звезд также достигала около 90%. В эти даты столица отмечала День студента, проводила отраслевые выставки и всероссийские форумы", — говорится в сообщении.

По итогам 2033 года средняя загрузка московских гостиниц достигла 76%, что на 2% меньше рекордного показателя 2019 года.