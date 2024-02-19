Фестиваль пройдет с 25 февраля по 2 марта на площадке Тверского музыкального колледжа им. М.П.Мусоргского.

В конкурсном прослушивании примут участие воспитанники и преподаватели, солисты и коллективы из 50 детских школ искусств и музыкальных колледжей Тверской и Московской областей, Рязани, Пскова, Саратова, Белгорода.

"В конкурсной программе представлены следующие номинации: фортепиано, струнно-смычковые, духовые и ударные, народные и редкие инструменты, академическое и народное сольное пение, вокальные и инструментальные исполнительские коллективы", — говорится в сообщении.

В числе событий фестиваля-конкурса — концерт большого сводного хора, где будут исполнены лучшие произведения отечественной песенной классики. В состав хора войдут участники 18 детских и юношеских хоровых коллективов области, в общей сложности одновременно будет звучать порядка 500 голосов.

В рамках конкурса традиционно пройдет фестиваль сводных исполнительских коллективов учебных заведений культуры и искусства. Ученики 24 детских школ искусств Верхневолжья, а также гости из Рязани, Пскова, Московской области и студенты музыкального колледжа создадут 9 больших сводных оркестров и ансамблей.

Торжественное закрытие состоится 2 марта.

Фестиваль-конкурс "Весна идет! Весне дорогу!" проводится с 2010 года.