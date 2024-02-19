"У нас в топе продаж четыре страны: первое место по-прежнему занимает Великобритания, далее идут Чехия, Канада и Швейцария. Языковые программы в этих странах хорошо бронируют, но к допандемийным масштабам вернемся еще не скоро", — сообщила директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.

Она отметила, что трудностей с оформлением виз, в том числе британских, нет.

"Если документы оформлены правильно, предоставлены необходимые бланки от образовательных учреждений, подтверждающие, что обучение школьника оплачено, то проблем не будет. Это касается всех стран, с которыми мы работаем. Единственное, что изменилось с допандемийных времен, это сроки рассмотрения. Раньше британскую визу получали в течение трех недель, сейчас сроки рассмотрения – 1-2 месяца, при этом за два года не было ни одного отказа. Но записаться в британское консульство непросто, свободная дата может быть через на месяц. Поэтому лучше начинать оформление заранее. Например, в марте, если поездка планируется летом", — рассказала эксперт.

По словам генерального директора московского офиса швейцарской компании "Инкотрейд" Андрея Чуркина, летние лагеря в Швейцарии продолжают бронировать так же, как и до пандемии. Прошлый сезон показал даже рост объемов – на 10-12% к показателям 2019 года. Изменения коснулись, прежде всего, перелетов, теперь они возможны только с пересадкой, к примеру, в Стамбуле или ОАЭ.

"В Швейцарии вопросов с получением виз для летних программ не возникает, дают оперативно и детям, и сопровождающим взрослым. Оформляют примерно за две недели", — сказал Чуркин.