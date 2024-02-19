Так, спасатели предупреждают о лавиноопасности в горных районах Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана с 19 по 20 февраля, по 21 февраля — в Ингушетии. В связи с эти прогнозируется возникновение различного рода ЧС, в частности, существует риск возникновения ЧС на территории Алагирского района Северной Осетии.

С 20 по 22 февраля вновь о лавинной опасности также предупредили жителей Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.

Ранее экстренные предупреждения о лавинной опасности были объявили в начале февраля в Краснодарском крае, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее, после чего их продлили и также объявили в Дагестане и Ингушетии.