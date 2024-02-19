Так, визовые центры Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции, Италии, Мальты, Норвегии, Словакии, Франции, Хорватии, Швеции в Москве и других городах России не работают 23 февраля и 8 марта.

Визовый центр Германии закрыт 23 февраля и 8 марта, при этом посольство этой страны будет работать в День защитника Отечества. В Страстную пятницу 29 марта визовый центр работает, а посольство закрыто.

Визовые центры Испании в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта. Также нет приема документов в христианские праздники 28 и 29 марта.

Визовые центры Португалии закрыты 23 февраля и 8 марта, а также 29 марта. Визовый центр принимает документы по предварительной записи. Запись осуществляется только через сайт оператора BLS International.

Визовые центры Швейцарии закрыты 23 февраля и 8 марта, а также в Страстную пятницу 29 марта.