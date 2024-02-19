На внутренних линиях в январе 2024 года было обслужено 117 тыс. 728 человек, на международных — 11 тыс. 25 человек.

"География полетов в январе 2024 года насчитывала 15 направлений, рейсы по которым выполнялись 10 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Дубай, Стамбул и Екатеринбург", — говорится в сообщении.

Всего в январе было выполнено 954 рейса.

Как сообщалось, аэропорт Волгограда в 2023 года увеличил пассажиропоток на 12,6%, до рекордных 1,57 млн человек.