"Начиная с 2022 года, в среднем на 10-15% в год растет число круизных туристов. За 2023 год порядка четырехсот тысяч получилось", — сказал он.

Багаутдинов уточнил, что речь идет о круизах с проживанием и питанием на борту теплохода.

По словам эксперта, увеличению пассажиропотока мешает ограниченное число мест на круизных теплоходах и недостаточная известность этого вида отдыха.

"Ощутимого роста быть не может, потому что флот не обновляется. Но и плюс все-таки у нас еще осведомленность людей, она еще небольшая", — добавил он.

Ранее он сообщил, что "Водоходъ" в 2023 году принял на бортах 24 круизных теплоходов 148 тысяч туристов, и это рекордный результат для компании. Число пассажиров прогулочных и скоростных судов составило 680 тысяч.