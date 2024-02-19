"В 2023 году мы приняли более 148 тысяч гостей в круизах "Водохода". Хочу отметить, что это максимум за всю историю существования компании. В 2018 году нам удалось выйти на общее количество пассажиров 138 тысяч человек, и то среди них около 40 тысяч были иностранцы. А в 2023 году 148 тысяч – это все россияне, поэтому план по импортозамещению компания перевыполнила", — сказал гендиректор "Водохода" Ришат Багаутдинов на пресс-конференции, приуроченной к 20-летнему юбилею компании.

Средняя загрузка судов, по его словам, составила 85-87%.

"Наш план на 2024 год — 142 тысячи туристов. Это расчетная цифра с умеренным прогнозом, чтобы ее можно было превзойти", — сообщил замгендиректора компании Илья Суховольский.

По его словам, в 2024 году оператор выведет на реки 25 теплоходов из 26.

"Введем в эксплуатацию теплоход "Зосима Шашков", который у нас не работал в предыдущие навигации. Его базовым пунктом отправления будет Ярославль, откуда он будет ходить в Петербург и Казань. Маршруты будут ориентированы не только на жителей этих городов, но и туристов из Москвы, которые смогут сэкономить время на прохождении канала имени Москвы, на шлюзовании, и отправляться из Ярославля, куда удобно можно добраться на поезде", — пояснил эксперт.

По словам Багаутдинова, на прогулочных и скоростных судах за прошлый год компания перевезла более 680 тысяч человек.

Всего с момента основания в 2004 льду теплоходы компании совершили почти 16 тысяч круизов, в которые отправились более 2 млн человек. У оператора 26 круизных судов. Круизы начинаются из 22 городов, судозаходы совершаются в более чем 90 городов и населенных пунктов.