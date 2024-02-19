"Авиакомпания "Россия" нарастила пассажиропоток из Петербурга. 5 млн пассажиров выбрали рейсы перевозчика из аэропорта "Пулково" по России и почти 300 тыс. — за рубеж. По итогам 2023 года перевозчик обслужил на полмиллиона пассажиров больше, чем в 2022 году", — говорится в сообщении.

При этом пассажиропоток по международным направлениям увеличился в 2,5 раза. Это произошло благодаря запуску рейсов в Баку и Ташкент, а также увеличению частоты полетов в Стамбул, Дубай, Ереван, Анталью и Самарканд.

"Объем перевозок между Петербургом и Москвой вырос на 44% за счет расширения полетной программы в "Шереметьево" (рост числа рейсов почти в 5 раз) и открытия рейсов в московский аэропорт "Домодедово"", — сообщает пресс-служба ВВСС.

В прошлом году "Россия" начала осуществлять полеты из Петербурга в Пензу, увеличила частоту полетов в Апатиты (на 60%), Иркутск (на 33%), Минеральные Воды (на 23%) и Нижневартовск (на 21%).

"Авиакомпания "Россия" является лидером среди перевозчиков (в "Пулково" — ИФ) на российских направлениях и занимает 4-е место среди перевозчиков на международных направлениях", — отмечается в сообщении.

В январе 2024 года рейсами "России" в/из Петербурга воспользовалось 370 тыс. пассажиров, что на 10% больше, чем в январе 2023 года. Самыми популярными направлениями являются Москва, Сочи и Мурманск.

Как сообщалось, авиакомпания "Россия" по итогам 2023 года увеличила перевозки на 7,3%, до 9 млн пассажиров.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. В 2023 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 12%, до рекордных 20,4 млн человек. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".