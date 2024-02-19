"Начиная с середины 2025 года, около 1,4 млрд человек из более чем 60 стран с правом безвизового въезда в ЕС должны оформлять разрешение на въезд в 30 европейских стран для краткосрочного пребывания", — говорится в сообщении.

В перечень стран, куда можно будет въезжать по ETIAS включены также Болгария, Румыния и Кипр.

Как отмечается на сайте ЕС, это правило будет распространяться в том числе на такие страны как Грузия, Молдова и Украина.

С действующим разрешением на въезд можно находиться в любой стране Евросоюза не более 90 дней в течение полугода.

"При этом наличие ETIAS не гарантирует въезд в страны ЕС. Путешественникам необходимо пройти пограничный контроль, где у них обязательно проверят документы и соответствие условиям въезда", — говорится в сообщении.

Предполагается, что электронное разрешение будет действовать в течение трех лет или до даты истечения срока действия паспорта.