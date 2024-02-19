"Готовимся к празднованию юбилея Иммануила Канта. 300-летие со дня рождения великого философа отметим в апреле. Основные юбилейные мероприятия будут организованы с 22 по 24 апреля. В эти даты в Калининграде состоится Международный кантовский конгресс, подготовкой которого занимается Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Канта. В конгрессе планируют принять участие более 600 ученых из России, Белоруссии, Бразилии, Италии, Аргентины, Румынии, Дании и других стран", — написал Алиханов.

В последующие месяцы также запланированы различные праздничные мероприятия. Всего БФУ к знаковой дате подготовил три десятка мероприятий: издательские проекты, научно-практические события и многое другое.

"Так осенью пройдет Международная философская олимпиада. Город тоже готовится: на острове Канта идет вторая очередь благоустройства, в Кафедральном соборе готовится к открытию в апреле обновленный музей философа", — добавил губернатор.

По его словам, в организации и проведении праздничных событий, посвященных юбилею Канта, принимают участие все учреждения культуры региона. Это Кафедральный собор, Музей Мирового океана, историко-художественный музей, Музей янтаря, Калининградский музей изобразительных искусств, Областная научная библиотека.

"Все наши большие региональные события в течение всего года, такие как фестиваль "Кантата" и Балтийский культурный форум, будут связаны со знаковой датой и именем Канта. Балтийский федеральный университет подготовил айдентику к 300-летию со дня рождения философа. Она будет использована в оформлении города, в афишах событий, в печатной и сувенирной продукции. Обо всех событиях, приуроченных к знаковой дате, можно будет узнать на специальном сайте", — заключил глава региона.

Ученый и философ Кант родился 22 апреля 1724 года в пригороде Кёнигсберга (ныне Калининград), где и прожил всю жизнь. Написал труды, в которых обосновал многие философские идеи и учения, которые имеют значение и для современной теоретической и практической философии, этики, культуры, политики, логики.