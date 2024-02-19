"В 2020 году мы ввели в эксплуатации теплоход "Мустай Карим", имиджевые и коммерческие результаты его эксплуатации превзошли наши ожидания. Поэтому мы для себя приняли решение, что будем дальше развиваться именно в направлении строительства нового флота. В 2023 году на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде мы начали строительство трех круизных судов нового проекта, пока его рабочее название "Карелия". Есть уже имена у всех этих трех судов. Первый из них будет называться "Николай Жарков" в честь бывшего генерального директора завода. Это судно начнет работу в 2025 году, а в 2026 году мы примем еще два оставшихся судна", — сказал он на пресс-конференции, приуроченной к 20-летию компании.

"Уникальность этого проекта — в том, что его класс и его габариты значительно расширяют географию эксплуатации этих судов. Они будут работать как на внутренних водных путях, так и ходить по Беломоро-Балтийскому каналу, выходить в Белое море, Финский залив, Каспийское море, Азовское и Черное моря", — пояснил Багаутдинов.

Он добавил, что судно рассчитано на 183 пассажира, численность экипажа составит 97 человек, класс судна – 5*. Продажи круизов на новом теплоходе на лето 2025 года уже начались.

Глава "Водохода" добавил, что в 2024 году компания планирует также начать строительство гибридного судна проекта "Байкал", рассчитанного на 68 пассажиров. Оно будет вестись за счет целевых средств Фонда национального благосостояния.

"Уникальность проекта в том, что источником питания является аккумуляторная батарея. Автономный ход – порядка 100−120 км на одной подзарядке. А для повышения автономности плавания на судне будет еще установлен дизель-генератор, который при необходимости будет дозаряжать батареи", — пояснил он.

Гендиректор добавил, что на побережье Байкала сейчас идет очень активное строительство рекреационных зон, гостиничных комплексов, "поэтому мы видим в перспективе большой спрос как на круизные суда подобного уровня, так и на прогулочный флот, которого на Байкале по большому счету нет".

В 2024 году оператор выведет на российские реки 25 из 26 принадлежащих ему речных круизных теплоходов.