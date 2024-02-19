"Это будут pop-up концерты на разных площадках", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что команда фестиваля на базе екатеринбургского частного театра Theatrum минувшей зимой организовала сезон Fazioli — серию концертов, названную так в честь редкого рояля ручной работы, сделанного на севере Италии и находящегося в распоряжении театра. Теперь предстоит весенний сезон.

Первый концерт состоится в Theatrum 10 марта. Гостей ждет программа от пианиста Платона Газелериди "Французский шансон в стиле джаз". Второй концерт намечен на 24 марта — это будет коллаборация с "Другим оркестром" в формате "Слушаем/Обсуждаем". 13 апреля выступят скрипач, артист оркестра musicAeterna Дмитрий Бородин и пианист Наиль Мавлюдов.

Остальные площадки пока не разглашаются, но, как уточнили в пресс-службе, "уже в начале марта будет объявлено о старте большой концертной коллаборации с двумя крупными культурными институциями Екатеринбурга".

Ранее сообщалось, что Венский фестиваль музыкальных фильмов прервал свою деятельность в Екатеринбурге в 2022 году. До этого он проходил в городе в течение 11 лет.