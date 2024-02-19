Рейсы планируются с 25 апреля дважды в неделю (по четвергам и субботам) на воздушных судах Superjet 100.

Вылет из Саратова в 14:45, прибытие в Анталью 17:55; вылет из Антальи в Саратов в 08:30, прибытие в аэропорт "Гагарин" в 13:15.