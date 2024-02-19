Церемонии планируется организовывать в так называемые "красивые" даты: 24.03.2024, 24.04.2024 24.05.2024 и так далее 24 числа каждого месяца до конца года, говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в скором времени в горах КЧР появятся несколько площадок для регистрации брака. Их открытие приурочено к Году семьи, объявленному в 2024 году в России.

В минувшие выходные в КЧР отметили старт Года семьи массовой высокогорной церемонией регистрации браков — пять молодых пар поженились в курортном поселке Домбай на высоте 2277 метров.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположены гостиницы, гостевые дома, турбазы и другие объекты размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.