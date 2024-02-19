Согласно отчетности компании по РСБУ, себестоимость продаж поднялась почти на 14%, составив 3,5 млрд руб. Таким образом, валовая прибыль составила 1,99 млрд руб. (+7% г/г).

Чистая прибыль компании при этом сократилась на 56%, до 69 млн руб. Существенное влияние на финансовый результат, согласно отчетности, оказали проценты к уплате, которые составили более 2 млрд руб. (-1,8% г/г).

Долгосрочные обязательства на конец 2023 года снизились на 4% относительно конца 2022 года, до 12,1 млрд руб., краткосрочные — выросли на 41%, до 2,2 млрд руб.

Как сообщалось, в прошлом году "Аэроэкспресс" перевез 11 млн пассажиров, что на 15% больше, чем годом ранее. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты составила 15,5% (+1 процентный пункт). Рост показателей в компании объясняли, в том числе, развитием автобусных маршрутов в "Шереметьево" и "Домодедово": обновлением парка, сокращением интервалов отправления, увеличением количества рейсов.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров в аэропорты Москвы. Еще несколько лет назад компания использовала для перевозки только железнодорожные поезда (сейчас в ее парке 11 швейцарских двухэтажных Stadler и 7 одноэтажных составов Демиховского машиностроительного завода), в 2019 году был запущен первый автобусный маршрут — от станции метро "Ховрино" до "Шереметьево". В 2022 году автобусы "Аэроэкспресса" начали курсировать от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".