Он отметил, что самая высокогорная церемония бракосочетания состоялась в минувшие выходные в курортном поселке Домбай на высоте 2277 метров.

"Желающих принять участие было довольно много, поэтому решили начать добрую традицию проведения бракосочетаний в самых красивых местах округа", — написал Урусов.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположены гостиницы, гостевые дома, турбазы и другие объекты размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.