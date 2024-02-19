Ранее гендиректором аэропорта был Сергей Корытов, который возглавлял аэропорт с 2016 года, то есть еще с того времени, когда авиапредприятие принадлежало обанкротившейся "ВИМ-Авиа".

Основной профиль зарегистрированного в Москве ООО "Русал Аэро" — деятельность холдинговых компаний. По данным ЕГРЮЛ, "Русал Аэро" является владельцем ООО "Тайшетаэро" (создано для строительства аэропорта в городе Тайшет Иркутской области, где у "Русала" расположен алюминиевый завод), ООО "Капитал-Авиа" (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов) и ООО "Терминал Новокузнецк". Управляющей компанией для последнего выступает ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро", Иркутск). Через нее "Эн+ Холдинг" (En+) владеет аэропортом Новокузнецка.

Как сообщалось, в начале 2023 года Международная компания "Гершвин" (контролируется ОК "РусАл") стала владельцем аэропорта Братска, купив 100% акций ПАО у "ВИМ-Авиа".

Аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. Аэропорт является запасным для аэропорта Иркутска.